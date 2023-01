Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "L'ho sentito, è molto bravo... Non ho domande per lui, non sono cose che mi competono. Ma quella cravatta è meravigliosa (ride, ndr.)".- "L'unica toppa finora è stata la Champions, in campionato la squadra ha fatto 38 punti, togliendo la Salernitana... Lì era un errore tecnico, a parte il Napoli, saremmo avanti alle altre. Questa sera i ragazzi hanno dimostrato responsabilità, serietà e voglia di continuare ciò che avevamo intrapreso, non era facile dopo tutte le pressioni. La partita si era complicata. Non dobbiamo farci distrarre dalle cose esterne, ai ragazzi devo fare i complimenti e dirgli grazie. Era un aspetto psicologico, vedersi al decimo posto è come se ti togliessero quello che hai fatto. C'è solo da ringraziare loro e lo staff, con tanto orgoglio per quello che stanno facendo".- "Sono contento della reazione, purtroppo gli errori ci hanno penalizzato ma siamo stati bravi a restare in partita e ribaltarla. Poteva finire anche 5-2 per loro ma siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, Danilo si è meritato un gol straordinario che ha compensato un errore. Abbiamo avuto un'occasione con Miretti che è un ragazzo giovane molto bravo, deve ancora migliorare ma deve stare sereno perchè il futuro è dalla sua parte. Come Fagioli, straordinario, e Bremer. Punizione? Bastava toccare e tirare, tutti questi segreti... (ride, ndr.). Poi Di Maria fa giocate straordinarie...".- "Non lo so se si può fare, a 71 arrivi in Champions: è difficile ma dobbiamo lavorare serenamente, abbiamo una settimana per recuperare poi c'è il Monza, la Coppa Italia, l'Europa League... Un passetto alla volta, dobbiamo guardare la realtà. Eravamo a 40, in piena linea con le altre squadre. Poi c'è il Napoli che sta facendo un campionato straordinario".