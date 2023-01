Le parole di Massimilianoai microfoni di DAZN dopo- "Complimenti al Napoli, noi eravamo un po' bassi di energia. Abbiamo preso il gol, poi il secondo, il terzo, il quarto... Dopo i primi 20 minuti ci siamo alzati, ma nel momento migliore abbiamo preso il 2-0. Poi abbiamo continuato, abbiamo avuto alcune situazioni buone. Il calcio è questo... Loro ogni tiro potevano fare gol, basta vedere il terzo su calcio d'angolo. Bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie e lavorare, il campionato è lungo".- "Non è la più pesante, le sconfitte sono tutte pesanti, a volte meritate, altre no. Siamo arrivati con un carico di energia inferiore, poi ci sono situazioni come queste in cui rischi sempre di prendere gol, situazioni facilmente leggibili... Abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla ma non è stato così. Arriviamo da otto vittorie consecutive, dobbiamo riprendere il cammino a partire dalla Coppa Italia".- "Quegli errori lì, in certe partite... Sono serate che capitano, contro la prima della classe che merita il primato, infatti ha 10 punti di vantaggio. Dobbiamo lavorare, cercare di recuperare gli infortunati e vedere il positivo: nei duelli aerei, nei contrasti, ne abbiamo vinti pochi. In certi momenti abbiamo fatto anche discretamente bene ma la sconfitta è più che meritata. Non ci dobbiamo abbattere, come non ci dobbiamo esaltare nelle vittorie, il cammino è lungo"."Ci abbassavamo troppo, dalla parte di Kostic. Ho provato a cambiare e spostare Chiesa, infatti così sono state fatte le cose migliori. Il secondo gol è stato una palla rimasta lì, il terzo anche, il quarto non ne parliamo... Quando ci sono queste serate vien da sorridere, dobbiamo portare a casa questa sconfitta e sapere che con l'energia positiva si possono vincere le partite".- "Dispiace per il presidente, sono stati anni meravigliosi, un ciclo irripetibile. Dobbiamo pensare ad andare avanti e centrare gli obiettivi della stagione".