Il vento è cambiato in casa. L’aria di tempesta che spirava qualche mese fa ha girato e assomiglia sempre più ad un vento di cambiamento. Decisivi gli ultimi pessimi risultati che hanno reso completamente fallimentare una stagione già negativa. Sul banco degli imputati ci finisce Massimilianoche, come riferisce Tuttosport, non è più un intoccabile e ora, all’interno del club bianconero, la sensazione è che si giochi una partita a scacchi.C’è lo stesso tecnico livornese che, fosse per lui, andrebbe avanti sulla panchina dei bianconeri. C’è parte della dirigenza che, invece, vorrebbe issare le vele e prendere in pieno quel vento che sa di cambiamento. C’è, infine, l’arbitro, la proprietà a cui spetterà l’ultima decisione.. Tanto costerebbe l’esonero di Allegri e del suo staff, a 2 anni dalla scadenza naturale del contratto. Per questo, sempre secondo il quotidiano torinese, si starebbe facendo largo l’ipotesi della risoluzione previo accordo tra le parti: uno sconto e una stretta di mano, per salutarsi e ripartire. Si tratta in questo senso, in attesa dell'accelerata che potrebbe arrivare al termine della stagione.