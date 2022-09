La panchina di Massimiliano, almeno per il momento, non è assolutamente in bilico. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come nei vari summit alla Continassa l'opzionenon sia stata contemplata: l'intenzione della dirigenza, infatti, è quella di andare avanti con il progetto abbracciato la scorsa estate quando Andreaha consegnato al tecnico livornese le chiavi della squadra con un lauto contratto fino al 2025, a testimonianza della volontà di impostare un lavoro a lungo termine. Non per questo l'allenatore può considerarsi tranquillo, anzi: adesso, infatti, spetta a lui la responsabilità di rimettere lain carreggiata, un'impresa ancora possibile in campionato, più difficile in Europa.- Il primo intervento, spiega il quotidiano, dovrà essere quello sulla, dopo i tanti guai fisici che hanno condizionato la prima fase di stagione. A seguire, sarà fondamentale dare un'alla squadra, che comunque di qualità ne ha, al di là delle assenze: azioni semplici, concretezza, lucidità e soprattutto idee, quelle che finora si sono viste ben poco in partita, offuscate da confusione e tante amnesie. Ultimo obiettivo di Allegri, ma non meno importante, infondereai giocatori, compattando lo spogliatoio per far ritrovare a tutti la necessaria concentrazione e le opportune motivazioni. Questa la, che ha un solo segreto: il lavoro, tanto lavoro. E poche parole.