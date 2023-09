Incredibile ma vero, per una volta Massimilianopotrebbe ripetersi. Quella che nei giorni scorsi sembrava più che altro una sensazione, infatti, ora assomiglia molto di più a una certezza: dopo una clamorosa striscia di 112 formazioni diverse in altrettante partite, per il match di domani contro ilil tecnico livornese potrebbe riproporre dal primo minuto la stessavista una settimana fa all'Allianz Stadium contro la Lazio, quando già rispetto all'impegno precedente aveva cambiato un solo elemento (restituendo una maglia da titolare a Wojciech). Niente più rimescolamenti, insomma, segnale che la squadra bianconera potrebbe aver finalmente trovato una forma definitiva, in un momento in cui, fortunatamente, è possibile anche contare sui cosiddetti "big" al top della forma.- Confermata dunque la difesa con Federico- sempre più titolare in assenza di Alex Sandro - e la coppia brasiliana composta da Gleison; davanti a loro la solita linea mediana a cinque con Weston, ancora nel "nuovo" ruolo da esterno destro, Fabio, Manuel, Adriene Filip. In attacco, neanche a dirlo, gli intoccabili Dusane Federico, sempre intenzionati a stupire. A "pagare" queste scelte, per ora, Nicolò Fagioli, Andrea Cambiaso e Timothy Weah, che sembravano destinati ad avere più spazio. Niente paura, comunque, la stagione è appena cominciata. E non è detto che Allegri non possa rivivere una fase da "trasformista"...