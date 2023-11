Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "Era importante vincere per la classifica, per allungare sulle inseguitrici. Vincere non è mai semplice, il Cagliari era in un ottimo momento. Dopo il 2-0 ci siamo un po' fermati e abbiamo preso gol su calcio d'angolo, per fortuna è capitato così...".- "Bisogna essere più efficaci, ma la squadra è in crescita e ha uno spirito straordinario. Sanno che per vincere bisogna fare queste partite. Se all'inizio del campionato ci scomponevamo, ora siamo più compatti nella partita"."Già alla fine del primo le gambe giravano in modo diverso, la squadra aveva alzato il ritmo. Siamo rientrati bene, poi bisognava fare gol prima ma siamo rimasti compatti e abbiamo sfruttato le palle inattive a favore. Sapevamo che il Cagliari è una squadra noiosa, era importante vincere".- "Non sono preoccupato, abbiamo iniziato a tirare e dobbiamo essere più precisi. Dobbiamo lavorare sereni e tranquilli".- "Sta facendo un campionato importante, una crescita di maturazione del ragazzo che è andato via, è tornato e si è rimesso in discussione. Deve continuare così, ha qualità fisiche che possono sopperire quelle tecniche, quando si allargano gli spazi diventa devastante".- "In una partita secca non lo so... L'Inter è favorita per lo scudetto, noi siamo lì e dobbiamo mantenere vantaggio sulla quinta. L'Inter è costruita per vincere, quest'anno ha grandissime possibilità".- "Non c'è di mio, ma di tutti quelli che lavorano per la squadra. Qui bisogna avere profilo basso e lavorare, creare la normalità che è quella di vincere le partite. I ragazzi ci stanno riuscendo, bisogna lavorare sui limiti. Al momento abbiamo fatto bene ed è merito di tutti, anche di chi mette i ragazzi nelle condizioni di far bene".- "Gli ho detto chiaramente che doveva correre avanti e indietro, fare il quinto. Si è messo a disposizione".- "Era un momento in cui la palla girava da destra a sinistra, bisogna migliorare ma sono contento"