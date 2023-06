Per la prima volta da quasi un secolo a questa parte, laha confermato anche per la terza stagione un allenatore - Massimiliano- che non ha vinto alcun trofeo per due anni consecutivi, come dichiarato quest'oggi da Maurizio Scanavino. L’ultimo caso risaliva al biennio 1935-1937 (allora era Virginio, che nel 1937-38 raggiunse però la Coppa Italia).