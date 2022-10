I tifosi dopo la sconfitta rimediata per mano del Maccabi Haifa ieri sera insorgono su Twitter. Questa volta nel mirino della critica non ci è finito soltanto Massimiliano Allegri ma anche il presidente Andrea Agnelli che si è presentato ieri davanti ai microfoni dicendo di provare vergogna ma non mettendo in discussione la posizione del tecnico toscano. I tifosi ora si interrogano su quanto accaduto, su cosa si debba fare per migliorare. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi.