Come racconta Gazzetta, il laboratorio di Allegri negli USA è ricco e variegato, con una combinazione di giovani talenti e giocatori esperti che dovranno essere plasmati e organizzati per ottenere il massimo rendimento. Allegri non è un allenatore dogmatico; per lui, gli uomini sono più importanti dei moduli e sa adattarsi al materiale che ha a disposizione. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,Quindi, la difesa a tre avrà la sua importanza, ma sarà accompagnata da ampia flessibilità nelle fasi offensive, passando da un tridente all'inserimento di un trequartista.Nell'allenamento di ieri mattina, Allegri si è concentrato sulla parte difensiva con una parte della squadra. Un volto nuovo, Timothy, è stato osservato attentamente dal tecnico. Weah è stato preso per sostituireed è stato oggetto delle istruzioni di Allegri.La versatilità di Weah è una risorsa preziosa per Allegri, che apprezza giocatori capaci di adattarsi a diverse posizioni in campo: