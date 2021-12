Dopo essere intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dellaMassimilianoha parlato anche ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions League contro il, soffermandosi in particolare sulla situazione di Alvaro. Ecco le sue dichiarazioni: "Deve stare sereno perchè comunque l'altra sera ha fatto una bellissima partita, se avesse segnato avrebbe meritato un 8. Poi un attaccante viene valutato per il gol che non fa, ma deve stare sereno perchè i gol li farà, li ha sempre fatti. In questo momento ho detto che bisogna essere più sereni e lucidi sia dentro che fuori dall'area, senza avere fretta, ma con la calma e il cinismo per fare gol. Alvaro non segna e si innervosisce, ma per un attaccante la cosa importante è il gol. Ha fatto due partite bellissime con l'e con il, dal punto di vista tecnico, ma più uno si innervosisce, più lo cerca e peggio è. Deve rimanere sereno, perchè la serenità e la calma ti danno lucidità dentro l'area".