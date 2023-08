Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni a Dazn: "L'equilibrio va sempre mantenuto, la stagione è lunga e siamo solo alla seconda giornata. Abbiamo fatto una bella partita a Udine, ma oggi va fatta una prestazione ancora migliore perché il Bologna è una squadra noiosa, ben organizzata, ha giocatori buoni davanti, ci vuole una bella prestazione per poter vincere.- Più che sorprendendo, si è inserito subito a livello tecnico e tattico, ma è un ragazzo intelligente e quindi è facilitato da questo. Questo non vuol dire che sia stato bocciato Kostic o Iling, ora il titolare è lui, magari settimana prossima no. Tutti si devono far trovare pronti, la partita è lunga e i cambi saranno molto importanti.- Il Bologna è una squadra che apre bene il campo e gioca bene. Bisogna migliorare la fase difensiva perché a Udine abbiamo concesso troppi tiri".