di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Una conferenza stampa per nulla banale. Al di là di quello che racconta la situazione metereologica, siamo a metà maggio, al termine della stagione: vigilai della terzultima gara di Serie A, contro l'Empoli. Tempo, dunque, di fare il bilancio in vista del prossimo anno. Su questo aspetto, Massimiliano Allegri é stato chiaro e manda un messaggio alla società: "La mia scelta é di restare alla Juve, al 100%, ma non decido solo io".



Oltre a questo, il tecnico livornese ha rivendicato i risultati raggiunti dalla sua squadra nel corso della stagione, al netto di quanto successo al di fuori del terreno di gioco. Fissando, però, l'ultimo obiettivo rimasto: arrivare secondi in classifica e migliorare i precedenti quarti posti.



Per quel che riguarda la partita di domani contro l'Empoli, invece, sono da valutare le condizioni di due big, mentre ci sarà spazio per chi non ha giocato, o ha giocato meno, contro il Siviglia.



Guarda il video post conferenza qui di seguito.