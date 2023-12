Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato del segreto della Vecchia Signora. Le sue parole:"Sorpreso no. Incuriosito da cosa potessimo fare e sono curioso ora di cosa faremo. Abbiamo fatto solo 14 partite e 36 punti ma non bastano a niente. Bisogna lavorare in settimana per fare più punti possibili. Siamo diventati una squadra velocemente e la disponibilità che i ragazzi hanno uno per l'altro. Non c'è una prima donna che mette gli obiettivi personali davanti a quelli della squara e dobbiamo continuare così. Credo che in questo momento stiamo migliorando, anche nelle scelte, nell'ultimo passaggio".