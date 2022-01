9









Nell’ultima parte di stagione, Massimiliano Allegri ha concesso maggior minutaggio ad Arthur. Oltre a questo, cosa ancora più importante, il centrocampista brasiliano sembra interpretare, sempre più, il ruolo nella maniera più gradita al tecnico livornese. Nel dettaglio, meno tocchi, meno passaggi in orizzontale, gioco più veloce e più verticalità. Grazie a questo suo cambio nell’interpretazione del gioco, Arthur è sceso in campo con maggior continuità: questo, però, non basta a toglierlo dal mercato.



MERCATO – Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Arthur rimane nella lista dei calciatori sacrificabili dalla dirigenza della Juventus, già nel mercato di gennaio. Di questo, in più occasioni, ne ha già parlato il suo agente, Federico Pastorello: l’obiettivo del brasiliano è quello di giocare con continuità e non recitare la parte di comprimario. Diverse le squadre europee che sarebbero interessate al profilo, anche se, in questo momento, non ci sarebbe una pista particolarmente calda. In caso di uscita. Però, è molto probabile che la Juventus possa tornare sul mercato, per inserire un centrocampista nella rosa a disposizione di Allegri.