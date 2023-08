Come racconta il Corriere dello Sport, alla fine di Juve-Bologna non ce l’ha fatta.era alteratissimo dopo lo sfogo nello spogliatoio contro la sua squadra: non si aspettava quel tipo di prestazione, avrebbe voluto molto di più e l’ha urlato a più riprese al gruppo, fino però ad accusare un lieve eccesso di pressione. Per questo a commentare la partita è stato il suo vice Landucci. Il tecnico bianconero, ristabilitosi qualche istante dopo quei momenti roventi e frenetici,: per vincere certe partite serve di più e già a partire da Empoli, domenica sera, pretende un’inversione che riporti alle trame viste nel primo tempo di Udine