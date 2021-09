Alla, in questo momento, Allegri sta lavorando con solo 6 giocatori a disposizione di cui solo 4 di movimento. Sono, escluso per motivi disciplinari dalla nazionale USA, a cui si aggiungono. L'infermeria non si è svuotata e vede ancora al lavoro a parte sia Kaio Jorge che Arthur a cui si sono aggiunti gli infortuni di Ramsey e Bentancur.