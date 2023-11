Massimilianopotrebbe non essere più l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico bianconero non è convinto di proseguire ancora per l'ultimo anno di contratto e aspetta di completare la stagione per chiarirsi le idee su ciò che verrà. Intanto, gli occhi del mercato potrebbero finire su di lui: ci sono, infatti, due squadre inglesi che potrebbero cambiare allenatore a fine anno, ovvero il Manchester United di Ten Hag e il Chelsea di Pochettino, già interessate al tecnico livornese.