Ancora una volta la Juventus gioca il secondo tempo molto meglio del primo, come era successo con il Cagliari e con la Lazio. Stesso copione con il Milan. Massimiliano Allegri ha risposto alla domanda sul come mai si ripete questa cosa: "Perché abbiamo un gruppo di preparatori che prepara bene la squadra. Quando una squadra finisce meglio il secondo tempo del primo vuol dire che è ben allenata". Insomma, il tecnico ha voluto fare i complimenti al suo staff sottolineando quindi non tanto le difficoltà mostrate più volte nel primo tempo ma il lato positivo, ovvero che la squadra finisce le partite in crescendo, sintomo che sta bene fisicamente.