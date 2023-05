L’orizzonte l’aveva fissato lo stesso Massimiliano, in conferenza stampa. Il, il giorno dopo la trasferta di Udine, ultima partita di questa stagione funesta. Incontro con la società per fare il bilancio e parlare di futuro.Da un certo punto di vista, però, il futuro della Juventus andrà delineandosi già oggi: il patteggiamento con la Procura federale e la nuova sanzione – da vedere se solo pecuniaria o con pochi punti di penalizzazione secondo i primi rumors -, di fatto fisseranno la classifica finale del club bianconero. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport,Come è noto, Massimiliano Allegri metterà sul tavolo le “vittorie” stagionali: la valorizzazione dei giovani e la capacità di tenere unito il gruppo nel momento più difficile. Proverà a parlare di ripartenza, di come costruire la rosa in vista della prossima stagione. Dall’altra, però, ci sarà anche chi, sullo stesso tavolo, potrebbe provare a descrivere un futuro prossimo che non preveda il tecnico livornese sulla panchina.