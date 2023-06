Secondo quanto riferito da, l'incredibile offerta dall'Arabia Saudita per Allegri non sarebbe ancora arrivata anche se non è da escludere che questo succeda nei prossimi giorni. In ogni caso, l'allenatore non ha intenzione di starla a sentire. Max ha scelto la Juve, vuole restare per riportare i bianconeri in alto dopo due stagioni senza trofei. Allegri è già a lavoro insieme a Giovanni Manna (aspettando l'arrivo di Giuntoli), per costruire la nuova squadra.