Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Kulusevski, che con l'infortunio di Chiesa potrebbe iniziare a trovare più spazio in squadra. Ecco il suo commento: "Con Dejan ho parlato anche ieri. Un ragazzo del 2000, ha 22 anni, è qui da due, ora sta capendo la Juventus. Serve un salto di qualità mentale. Il livello caratteriale fa cambiare la carriera di un giocatore. Ha qualità importanti, l'importante è che trovi una maturità nel giocare le partite".