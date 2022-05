Parole al miele quelle che Massimiliano Allegri ha riservato a Fabio Miretti nel post Juve-Lazio, dopo un'altra partita che il giovane centrocampista, schierato da titolare, ha giocato in maniera molto convincente, strappando applausi da parte dei tifosi. Ecco il commento del tecnico ai microfoni di Sky Sport, al termine del match all'Allianz Stadium: "Miretti è stato una piacevole sorpresa, che anche questa sera ha giocato con personalità e tecnica, in verticale, che è una cosa che a me fa impazzire".