Tre dubbi per tre scelte. Una per reparto.in conferenza non ha imprigionato i pensieri della vigilia: li ha lasciati liberi di attanagliare tutti, giornalisti compresi. E allora: chi andrà in campo? E soprattutto, quale sarà il modulo di questa? La sensazione è che la Juve continuerà con l'ibrido. I dubbi sono infatti legati più agli uomini.Il primo riguarda il centrale da utilizzare al fianco di Giorgio Chiellini. Il capitano tornerà titolare, fa parte delle rotazioni e dell'accordo che ha con Allegri e staff tecnico. Sarà lui a garantire solidità in difesa, al suo fianco è testa a testa tra Bonucci e De Ligt, con l'olandese provato nell'allenamento di rifinitura e dunque più vicino a una maglia da titolare.Più lontano è invece Federico Chiesa, tornato in grande spolvero ma ugualmente reduce da un problema muscolare che nessuno vuole sottovalutare. Anche qui: si ragiona per sensazioni e Malmoe-Juve ne ha date di positive. Per questo l'idea è ripartire dove si è stati bene. Stessa formazione (anche stesso centrocampo, il terzo dubbio) con Chiellini a guidare. Tutti pronti.