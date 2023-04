Il video sta già facendo il giro del web, anche se sul momento c'è stato poco da ridere. Sì, perché Allegri quando ha chiamato il cambio per far entrare Paredes, si è ritrovato con il centrocampista argentino senza maglia da indossare, perché già regalata ad un tifoso. L'allenatore livornese, per questo, é andato su tutte le furie.