Le parole dia Dazn:AMAREZZA - "Non è che due partite risolvono i problemi, lo scontro diretto era importante fare risultato, la squadra ha fatto anche bene, bisogna far gol. Sbagli, poi errori tecnici, poi non siamo fortunati, dobbiamo essere più cattivi, nei contrasti nella voglia. Così difficilmente troveremo un equilibrio, bisogna togliersi le paure".