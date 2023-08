Dopo l'amichevole con il Real Madrid, Massimiliano Allegri ha parlato anche di quale sarà il futuro di alcuni giovani della Juve: "Abbiamo tanti ragazzi giovani all’altezza, piano piano cresceranno, qualcuno andrà a giocare altrove visto che avremo solo una partita a settimana: avere una rosa con troppi giocatori può essere dannoso per quelli che avranno meno spazio. Bisogna trovare il percorso giusto per questi ragazzi che hanno qualità importanti. Purtroppo siamo fuori dalle coppe europee pur essendo arrivati terzi nella scorsa stagione e avremmo avuto il diritto di partecipare alla Champions League. Dobbiamo farne a meno e dobbiamo essere più concentrati sul campionato, per fare in modo di essere di nuovo in Champions nel 2024-25".