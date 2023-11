Una bella serata in casa Juve, non solo per la vittoria contro il Cagliari ma anche per la presenza di due grandi ex bianconeri, ovvero Sami Khedira e Stephan Lichtsteiner. A fine partita c'è stato l'incontro tra Massimiliano Allegri e i due ex giocatori. Di seguito il VIDEO pubblicato dalla Juventus sui suoi canali.