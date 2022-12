Massimilianoha parlato in zona mista dopo- "Non ce ne sono, bisogna essere molto bravi da oggi al 4 per metterci nelle condizioni ideali per affrontare la Cremonese. Dopo la sosta c'è sempre un punto interrogativo".- "Non ci capisco niente, siamo stati criticati perchè la squadra non correva, poi abbiamo fatto sette partite e nessuno ha più parlato di condizione fisica, non si capisce se abbiamo lavorato male prima, durante, dopo... Il calcio è bello, un mio amico dice che l'ha inventato il diavolo".- "Oggi ha parlato Scanavino, si è presentato alla squadra e allo staff dicendo poche parole ma giuste. Ha detto che la Juve è la Juve e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai. Noi siamo artefici del destino della Juve in campo, il club fa parte di uno dei più grandi gruppi industriali del mondo, poi la passione della proprietà è infinita. Abbiamo più responsabilità, ma su questo sono sempre stato molto sereno".- "Abbiamo fatto un passetto in avanti, una buona fase difensiva. C'è voglia di sacrificarsi, di fare fatica, l'obiettivo è quello di mettersi a disposizione della squadra. Sappiamo che siamo partiti male, abbiamo avuto difficoltà e siamo stati eliminati in Champions ma tutto deve essere visto come un'opportunità per risalire in classifica, cercare di arrivare in fondo con il risultato minimo del quarto posto. Il percorso è ancora lungo, va fatto passo dopo passo senza pensare a cosa succederà tra quattro mesi, poi abbiamo l'Europa League"."Sono alla Juve da dieci anni, eccetto che per due, e non c'è mai stato un anno in cui la Juve non avesse l'ambizione di vincere".- "Questo è l'ultimo dei problemi, abbiamo tantissime partite e bisogna essere bravi ad arrivare fino a giugno. Di partita in partita si vedrà".- "Io sono sempre stato insieme alla società, abbiamo sempre deciso insieme con Cherubini, gli osservatori in giro... La squadra è a posto, abbiamo qualche giovane da mandare a giocare ma per il resto siamo allineati. La seconda parte della stagione è quella più importante, c'è unità di intenti in tutto".