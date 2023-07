Come racconta Gazzetta, la vera Juve è ancora virtuale. Ma stavolta gli infortuni non c’entrano. Questione di mercato e cessioni.. Alla sirena del 31 agosto mancano 43 giorni. Sembrano pochi, ma in realtà bastano e avanzano per smontare e rimontare una squadra. Missione tutt’altro che semplice e scontata.