Ancora pochi giorni e sapremo. Quale delle due fazioni avrà vinto. In palio, ecco, c'è lae la guida tecnica di una squadra a secco di trofei da due anni, di scudetti da tre. Tantissimo, sì, anche se c'è chi ha aspettato un trentennio l'assenza di vittorie bianconere è quanto di più pesante possa respirarsi in zona Continassa, dove si attende il confronto definitivo per tracciare un futuro al momento non ancora scritto.Il grande confronto, per Max, sarà quantomeno con, oltre naturalmente alla presenza di. Allegri, come ogni anno, farà il punto con l'intenzione di ripartire dal proprio gruppo di lavoro, cercando di capire come incastrarsi con la nuova direzione sportiva (Giuntoli) in arrivo. Sono processi fondamentali, ecco: ribadiranno la volontà dell'allenatore di non mollare dopo due anni, costringendo - qualora dovesse essere questa l'intenzione - la società a esonerarlo. Al momento non sembrano esserci alternative. Per la data? Lunedì è il giorno più indicato, tutte le voci parlano di un caldissimo post Udinese. Del resto, la Juve ha ancora la possibilità di scrivere un futuro diverso, in campo.