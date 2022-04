di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Juventus. Ecco le sue parole.



CAGLIARI - "Buongiorno a tutti. Domani sarà una partita complicata, il Cagliari viene da una brutta sconfitta. Giocare a Cagliari è sempre difficile. Loro sono una squadra fisica, tengono molto la palla. Sarà una brutta partita, per me. Tecnicamente. Dobbiamo essere consci di questo e sapere che per domani contano molto i tre punti. Abbiamo la Roma a 5 punti, mancano tante partite. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo di entrare nelle prime 4".



CENTROCAMPO A 2 O A 3 - "Oggi faremo l'ultimo allenamento e vedremo le condizioni di tutti. Locatelli fuori per 4 settimane, abbiamo fuori Morata te De Sciglio. Non siamo tantissimi. Non ci deve essere scusante, però: domani dobbiamo fare una grande partita e portare a casa il risultato. Valuterò se giocare a 2 o a 3"



REAZIONE - "Nel calcio le reazioni ce n'è solo una: adattarsi alla partita, capire la partita, rispetto alla gara con l'Inter domani sarà diversa. Molto diversa. Partite a Cagliari dove vinci facile non ho mai visto o giocato. Sia con Milan che con la Juventus. Domani bisogna prepararsi a un certo tipo di partita. Conoscendo ambiente, partita, avversario. La squadra si è allenata bene, sta bene, ci sono le condizioni per fare bene domani. Dipende soprattutto dall'aspetto con cui dobbiamo affrontare la partita".