Le parole di Massimilianoin conferenza stampa dopoDi Maria si è allenato, è ancora un filo dolorante. Sapevamo delle difficoltà dopo 45 giorni, contro una Cremonese che non subisce gol, è una squadra che corre, pressa ed è ben organizzata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, è un punto di partenza e dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati bene, ora dobbiamo consolidare la posizione in classifica che per ora è un buon risultato.- Buona partita, si è sacrificato molto. Ha tirato in porta, sono molto contento di lui come di tutti i ragazzi. Entriamo in un ciclo di partite, quelli rientrati dal Mondiale hanno bisogno di tempo, Chiesa ha fatto bene. Dobbiamo mantenere il profilo basso e lavorare.- Vialli? Un momento bellissimo. Fagioli è cresciuto molto, all'inizio non giocava, poi è entrato e sta crescendo così come Miretti e Soulé. Iling è entrato bene, Barrenechea sta crescendo molto. La Juve ha buoni giovani per il futuro.- No, non è stato rinunciatario. Con quattro centrocampisti come quelli schierati potevamo avere più palleggio, ho preferito mettere Kean dopo perché si sapeva che sarebbero calati.- Conta aver vinto. La ripresa non è mai semplice, vincere qui è difficile per tutti. Hanno fatto tutte fatica, per noi è un bel passaggio perché poi abbiamo Udinese e Napoli.