Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro il Nantes in Europa League."Quando hai un campione come Di Maria alza il livello di tutta la squadra. In questo momento è anche in una buona condizione e quindi siamo tutti contenti di averlo"."Stimolo ulteriore? Vince in traferta e in Europa non è mai semplice. Dopo l'eliminazione in Champions, sembra che per la Juventus sia facile vincere l'Europa League. Non è così, matematico, ci proviamo a vincerla, ma non è matematico e semplice farlo. Stasera partita importante, ma non perfetta, abbiamo sbagliato tanto. E' stata una bella partita ma bisogna lavorare sulle cose che non sono andate"."Diventa obiettivo principale? Noi bisogna continuare a fare punti in campionato, martedì contro il Torino cerchiamo di consolidare il settimo posto e recuperare sulle altre. Poi abbiamo anche la Coppa Italia in semifinale e questa coppa. Da essere l'unica via di accesso a vincerla perché ci chiamiamo Juventus c'è differenza. Bisogna andarci piano. Perché Barcellona, United, Ajax, Siviglia, Feyenoord e la Roma, sono tutte squadre importanti. Noi andiamo avanti non per la qualificazione dell'anno prossimo, ma per vincere il trofeo"."E' solo una questione fisica e il fatto di conoscere la squadra un po' di più, solo quello"."Noi abbiamo costruito una squadra per giocare con un tridente, Chiesa, Di Maria e Vlahovic, e i tre centrocampisti, siamo arrivati a fine luglio che Pogba steso, Chiesa non si sapeva quando tornasse e quindi siamo andati a prendere Kostic e abbiamo cambiato sistema. Oggi Chiesa non era a disposizione e dopo i tanti infortuni abbiamo alcuni da recuperare ancora. Ma abbiamo trovato i giovani, dobbiamo supportarli e aiutarli, vediamo l'aspetto positivo ed è che la Juve in rosa ha 5 giovani ed è importante. Noi siamo stati eliminati in Champions, potevamo far meglio, non serve nasconderci, contro comunque due squadre forti come Psg e Benfica. Poi in campionato abbiamo fatto 47 punti e non voglio metterci i 2 con la Salernitana, 49, e siamo in semifinale di Coppa Italia, quindi l'unica pecca è stata la Champions. Poi bisogna migliorare e lavorare sulle cose che non sono andate.- "Veniva da due partite di fila, ha finito l'altro giorno stanco e in previsione dei possibili 120' ho scelto Kean, che sta bene".- "Vediamo come sta. Se tutto andrà bene con il Torino potrebbe essere a disposizione, darlo per certo ora però è impossibile".- "Gioca sempre lì, è bravo a smarcarsi e trovarsi le posizioni come tutti i grandi campioni".- "Pubblico di stasera meraviglioso, fantastico, bisogna fargli i complimenti".Godiamocelo e poi vediamo il futuro. Allenare Di Maria è un piacere".- "Vedremo, speriamo di averlo. Lui quando fa due partite di seguito non riesce ancora smaltirle bene, ma con il Torino sarà 9 giorni dopo l'ultima gara dovrebbe esserci".