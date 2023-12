Le parole di Massimilianoin conferenza stampa dopo"Mancano ancora tante partite, sappiamo i nostri limiti e sappiamo che ci sono squadre più attrezzate. Lavoriamo per fare punti e arrivare in Champions, non bisogna accontentarsi. Le difficoltà nel vincere sono tante, un episodio ti gira male e rischiavi di buttare via punti. Il Monza gioca bene".- "Un segnale forte, ma niente di straordinario. La società ha lavorato bene in estate, abbiamo preso solo Weah e Cambiaso ma abbiamo valutato chi doveva uscire e ora c'è un gruppo che è diventato squadra. Ma non abbiamo raggiunto il massimo, dobbiamo migliorare. Da qui alla fine del girone di andata abbiamo due scontri diretti in casa. Vincere oggi con una squadra che toglie punti a tutti non era facile".- "Abbiamo fatto un bel primo tempo, con l'occasione per fare il 2-0. Poi abbiamo ricominciato bene, sbagliato qualche palla e ci siamo abbassati".- "Hanno capito che per vincere bisogna fare fatica, altrimenti è difficile fare risultati. Sotto questo aspetto ad oggi i ragazzi si sono dimostrati bravi, maturi e responsabili. L'obiettivo è tornare a giocare in Champions e non possiamo che fare così, con questo atteggiamento, anche se bisogna tornare a non prendere gol".- "Ha fatto una buona partita tecnicamente, il rigore non contava niente perchè poi c'è stato il calcio d'angolo. Siamo riusciti a fare due gol al Monza che non prende molti gol, non era facile perchè difende bene, si abbassa...".- "Lasciar fuori i giocatori è sempre difficile, ma bisogna fare delle scelte. Abbiamo tutti un obiettivo, con una partita alla settimana c'è meno spazio ma dobbiamo avere l'obiettivo della Champions. Ci sono tante partite, sono tutti giocatori giovani, importanti. Quando saranno chiamati sarò sereno. Oggi Nicolussi ha fatto una bella partita, cerchiamo di averli tutti a disposizione così che posso fare delle sostituzioni".- "Nel primo tempo lo siamo stati, abbiamo avuto situazioni favorevoli. Poi non puoi tenere sempre quei ritmi lì, bisogna migliorare nella gestione della palla. Abbiamo avuto subito una reazione importante dopo il gol subito".