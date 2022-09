Al momento la sua posizione non sembra in bilico, ma un eventuale passo falso domenica contro il Monza potrebbe cambiare completamente lo scenario. Non sono giorni facili, questi, per Massimiliano, che ieri sera, dopo il ko dellacontro il, è finito al centro di una pesante contestazione da parte dei tifosi, uniti in un coro unanime nel chiederne l'esonero o almeno le dimissioni. Anche la società, ragionevolmente, sta facendo le proprie riflessioni, con la consapevolezza che, come ha fatto intendere ieri pomeriggio Mauriziocon una "battuta", il tecnico livornese è legato al club bianconero da un contratto importante, un quadriennale da 7 milioni di euro a stagione firmato nel maggio 2021. Inevitabile, quindi, pensare anche ai suoi possibili sostituti, gli allenatori "sulla piazza" che potrebbero prenderne il posto in panchina.