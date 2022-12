Le parole diai microfoni di Sky dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi: "Pelé? Giocatore unico che ho visto dai filmati. Anche come persona verrà ricordato come un esempio per i più giovani. Nonostante ci siano stati poi altri giocatori come Messi e Maradona penso che lui sia stato il più bravo."SULLA PARTITA - "Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica perché in tanti giocavano la prima amichevole, siamo andati ad andamento lento, soprattutto la velocità nei passaggi, loro ci pressavano e poi abbiamo preso questo gol dopo un errore. Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto bene, hanno un altra gamba, è stato un buon allenamento. Il gol ci serve per darci una svegliata per Cremona visto che non prendevamo gol da tanto tempo.""Sta bene, credo che possa essere disponibile per Cremona, vediamo, Ieri buon allenamento con la squadra, oggi allenamento differenziato, vediamo domani"."Vlahovic oggi ha fatto il primo allenamento correndo un po', positività sul suo recupero anche se non per Cremona. Pogba non ha fastidio al ginocchio quindi restiamo positivi.""Bonucci è ancora fermo ai box per questo problema all'adduttore. De Sciglio dovrebbe recuperare ma per Cremona non ci sarà neanche lui. Cuadrado ha corso e il ginocchio sta rispondendo bene, poi abbiamo i ragazzi e a Cremona dovremo fare una partita seria perché è la prima dell'anno e alla ripresa è sempre difficile soprattutto a livello mentale. Szczesny si è bloccato il collo, vediamo, se ce la fa bene sennò giocherà Perin."Oggi ho fatto giocare Aké perché davanti ho fatto giocare Soulé. Ci può giocare Mckennie, Barbieri anche.PAUSA UTILE? - "Se è servita vedremo dopo Cremona, noi dobbiamo solo pensare a lavorare sul campo ma quello che conta sono i risultati, tutto il resto sono chiacchiere che non servono. Come sempre la Juve ha obiettivi massimi, abbiamo un minimo di 26 partite e dobbiamo raggiungerne 36 arrivando in finale di Coppa Italia e Europa League.""Fino alla partita con l'Inter è stato un'ottima seconda parte, poi abbiamo perso la finale di Coppa Italia. Quest'anno in campionato stiamo facendo benino per consolidare le prime quattro posizioni che è l'obiettivo minimo. La cosa positiva della seconda parte del 2022 è che con gli infortuni dei grandi giocatori abbiamo trovato dei giovani bravi che ci hanno dato una mano e sono un valore aggiunto, sono già 6-7 poi abbiamo quelli fuori come Rovella, De Winter."