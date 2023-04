Tempo riflessioni in casa Juve sul futuro di Massimiliano Allegri. Dalla parte del tecnico c'è il contratto che lo lega al club per altri due anni, un contratto molto oneroso che rende difficile l'addio dell'allenatore. Ne parla lasecondo cui una possibilità che le due parti si separino arriverebbe da eventuali chiamate estere per Allegri. In passato, Psg e soprattutto Real Madrid avevano mostrato interesse; se si replicasse questa cosa, Allegri potrebbe questa volta scegliere una strada diversa da quella intrapresa nel passato, in cui ha voluto in tutti i modi tornare a Torino.