Non servono fini analisti, né penne raffinate, per poter dire che la Juventus stia attraversando un periodo nero. La sconfitta contro l’Atalanta arriva subito dopo il tracollo con il Chelsea e, insieme, rappresentano il proverbiale fondo toccato, quello dove si continua a scavare. A restituire ulteriormente la situazione in casa bianconera, vengono in soccorso i numeri. Freddi, spietati.Profondo bianconero. La sensazione è che quello che sta vivendo la Juventus, quest’anno, sia il periodo peggiore dal post Calciopoli. Non solo la classifica, non solo le sconfitte, non si può non citare la situazione societaria che, al di là delle parole di Allegri in conferenza, è difficile immaginare che non abbia lasciato strascichi e alimentato il caos all’interno dello spogliatoio.