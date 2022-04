4









Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juve-Bologna.



IL MATCH - "Abbiamo grandi motivazioni, loro vengono da risultati importanti, hanno pareggiato con il Milan e vinto l'ultima gara in casa. Stanno bene fisicamente ma anche noi, abbiamo grandi motivazioni, il cammino per arrivare nelle prime quattro è ancora lungo".



DANILO - "Giocherà a metà campo, abbiamo bisogno di lui perchè Arthur, McKennie e Locatelli sono fuori. Zak non sta benissimo, ho preferito risparmiarlo almeno per il primo tempo poi vediamo".