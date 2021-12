Intervenuto in conferenza stampa, Massimilianoha presentato il match di domani contro il, l'ultimo del 2021 all'Allianz Stadium. Ecco l'analisi del tecnico della: "Si tratta di una gara delicata perché ci sono le vacanze, sono tutti dietro a preparare regali e valigie per partire. La cosa importante è Cagliari, ripeto: è una squadra che, come valori tecnici, non merita la classifica che ha. Ha giocatori di valore importanti. Se prendo gli attaccanti, per esempio Keita, Joao Pedro e Pavoletti, sono giocatori che credo siano tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in su. A metà campo ha giocatori bravi, ha il giovane con bella gamba sull'esterno. Se crediamo che domani sarà facile perché hanno perso 4-0 in casa con l'Udinese sbagliamo, in altre partite hanno fatto bene. Il Cagliari ha valori tecnici che non rispecchiano la classifica. Serve una partita di grande attenzione. Non possiamo permetterci un altro passo falso in casa".