Ancora non è iniziata la stagione ma Allegri è consapevole che questo potrebbe essere l'ultimo anno sulla panchina della Juve in caso di una nuova stagione senza trofei. Di questo parla la Gazzetta dello Sport che fa anche alcuni nomi per il futuro della panchina bianconera: " da Conte a Tudor fino a Spalletti, tutti candidati appetibili e attualmente senza panchina.".