Le parole dia Mediaset: "C'è sempre attesa, prima del debutto in Champions, soprattutto dopo tre partite dove sono mancati i risultati. I ragazzi hanno fatto una buona partita sul piano tecnico, dovevamo fare meglio in alcune occasioni. C'è da migliorare, questo non cambia il lavoro che abbiamo iniziato il 14 luglio. I risultati condizionano il giudizio. Dobbiamo essere bravi a rimanere in equilibrio"Un segnale, ho chiesto a fine primo tempo di non subire gol perchè toglie ansia. Szczesny ha fatto una buona partita, la sua partitaDa 8 partite non vincevo alla Juve, se no la striscia si allungava troppoDobbiamo darci l'obiettivo della seconda sosta e vedere a che punto siamo in quel momento. Il Milan gioca bene, tecnicamente sono forti e hanno grande entusiasmo. Deve essere uno stimolo per noi. L'aspetto mentale è il 90% di tutti i lavori, nel calcio ancora di più. Quando lasci dei punti come abbiamo fatto noi, magari avendo anche le partite in mano, fa vedere le cose in maniera negativa.Perdemmo a Sassuolo alla prima occasione loro, noi avemmo 8 occasioni. Bisogna distinguere risultato e prestazione