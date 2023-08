Come racconta Gazzetta, sullo sfondo, c'è la tentazione didi passare al modulo 3-4-3, un'opzione che sembra essere stata rafforzata dalla trattativa in corso per Domenico. Questo modulo è stato considerato dall'allenatore già lo scorso anno, ma è stato scartato a causa di infortuni e altre circostanze. Nel frattempo, la Juventus, in linea con il desiderio di continuità, inizierà la partita contro l'Udinese con il collaudato modulo 3-5-2.