Come racconta Gazzetta,è diventato un mister da tricolore al Milan, durante la sua prima avventura in una big, dove gli hanno inculcato anche la vocazione internazionale. A Torino ha messo in pratica la sua esperienza in rossonero, insegnando a una squadra ormai disabituata a primeggiare fuori dall’Italia che ci si può spingere oltre i primi limiti. Sei anni dopo l’ultima volta, Max ha di nuovo l’occasione per provare a vincere il suo primo trofeo continentale, che non è la Champions League però è sempre una coppa, che oltre a salvare un’annata complicata anche da fattori esterni restituirebbe ai bianconeri una dimensione più internazionale.