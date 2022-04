Massimiliano Allegri non chiederebbe un grande nome in attacco. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport il tecnico toscano chiederebbe un grande nome per il centrocampo. Pogba è un sogno molto difficile, Jorginho è la soluzione più pratica per rinforzare il centrocampo mentre Milinkovic-Savic è un obiettivo seppur molto complicato viste le trattative con Lotito.