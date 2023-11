Maxsembra ancora indeciso sugli schieramenti in attacco per la sfida cruciale tra Juventus e Inter. Federicoè l'unico certo di una maglia da titolare contro i nerazzurri, mentre per il suo compagno di reparto persiste un ballottaggio tra Moise Kean e Dusan Vlahovic. Al momento, sembra che l'azzurro abbia una posizione di vantaggio sul serbo, ma Vlahovic aspira a recuperare terreno nelle ultime sessioni di allenamento prima del match. La decisione finale di Allegri potrebbe dipendere dalle prestazioni e dalla forma fisica dei giocatori nelle fasi cruciali della preparazione.