In conferenza stampa alla vigilia diMassimilianoha parlato anche di Dusan. Ecco il suo commento sull'attaccante: "Lo vedo più sereno perchè sta meglio fisicamente. Poi gli attaccanti quando segnano stanno meglio e lui ha fatto gol alle prime due. L'anno scorso non stava bene per la pubalgia ma ha fatto 9-10 gol in campionato. Farà gol e sono sereno sulla sua stagione. Così come Chiesa, Kean, Milik. Siamo una rosa ben assortita, è difficile perché avendo una partita a settimana ci sono giocatori che possono non giocare per 2-3 settimane".