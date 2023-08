Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche dell'assenza di impegni internazionali nella stagione dei bianconeri. Ecco il suo pensiero: "Più pressione? Non so se è un vantaggio o svantaggio. Lo vedremo. Tecnicamente cambia il modo di lavorare, giocheremo una volta alla settimana con più tempo per preparare. Non scordiamoci che non giocare ladà amarezza, dispiacere. Il club è abituato a partecipare alla Champions, è 14 anni, dal 2010, che partecipo alla Champions. Motivo d'orgoglio, importante. Non so se è un vantaggio o uno svantaggio. Non partecipare non è una bella cosa, l'avevamo conquistata sul campo e bisogna essere bravi a trasformare quest'amarezza che abbiamo a non giocarla... trasformarla in rabbia per tornarvi l'anno prossimo".