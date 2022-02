9









La reazione di Allegri era stata tutta un programma: Dusan Vlahovic aveva subito fallo, non fischiato, e se l'era presa platealmente con l'arbitro. Puntualmente, ecco il giallo per il centravanti serbo. Il tecnico bianconero non l'ha presa esattamente bene, e subito gli ha intimato di stare calmo, di non esagerare, di pensare ai momenti della partita. A quelli decisivi.



Ecco, da qui ora vuole ripartire lo stesso Allegri dopo la prestazione di Dusan a Bergamo. Spallate e lotta con chiunque, però al dunque è arrivato poco. Anzi: sono arrivati due errori decisivi quando i bianconeri dovevano andare a calciare verso la porta.



IL PIANO - Max ha un piano anche per Vlahovic. E non è un caso che abbia voluto tornare sulla prestazione di Dusan, neanche a domanda diretta: "Vlahovic ha 22 anni, è da un mese alla Juve, il passo in avanti a parte i controlli è non innervosirsi se non gli riescono le cose che sa fare. Poi quando capita la palla giusta serve passarla bene e fare gol", le parole dell'allenatore.



Ora? Ora si lavorerà su questo. Soprattutto sulla tenuta mentale del centravanti, che ha impattato alla grande e che non deve farsi trascinare dal vortice di euforia e dalla situazione di classifica. Un passo alla volta, il percorso è stato uguale per tutti. Anche per i fenomeni.