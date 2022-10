Il presidente della Juna fiducia però non illimitata. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero ha un mese per invertire la rotta. Il club si aspetta una svolta immediataI risultati e le prestazioni decideranno il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus, e anche se l'idea della società sarebbe quella di non cambiare, la pausa per il Mondiale potrebbe far cambiare idea. Soprattutto se la situazione non migliorasse.